إنقاذ 44 مهاجرًا غرق قاربهم في طريقه لجزيرة ليسبوس اليونانية

أنقذت قوات خفر السواحل التركية اليوم الإثنين، 44 مهاجراً ولاجئاً غرق قاربهم أثناء محاولة للوصول إلى جزيرة ليسبوس اليونانية، وذلك بعدما تمكنوا من الوصول إلى بر الأمان في إحدى الجزر غير المأهولة.

وتلقت القوات البحرية التركية إنذاراً في الساعات الأولى من صباح اليوم، وعلى الفور أرسلت مروحيتين وسفينة لإنقاذ هؤلاء الأشخاص، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء “الأناضول” التركية.

المصدر : البيان