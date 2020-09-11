فاوتشي يختلف مع ترامب حول كورونا ويشير للإحصاءات الأمريكية المثيرة للقلق

أكد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، أنه يختلف مع الرئيس دونالد ترامب في تقييمه بأن البلاد تحاصر جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الإحصاءات تثير القلق.وقال فاوتشي الذي يدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إن "الولايات المتحدة بدأت موسم الإنفلونزا بتسجيل معدل مرتفع لإصابات فيروس كورونا بلغ حوالي 40 ألف إصابة جديدة يوميا وألف حالة وفاة يوميا في المتوسط".

وأضاف عبر قناة (إم.إس.إن.بي.سي) التلفزيونية: "أجد نفسي مضطرا للاختلاف في ذلك، لأنك إذا كنت تنظر إلى الشيء الذي ذكرته للتو، فإن الإحصاءات مقلقة".وتابع: "إذا كنت تتحدث عن العودة إلى درجة من الحياة الطبيعية، التي تشبه ما كنا عليه قبل كوفيد، سيكون ذلك خلال عام 2021، وربما حتى قرب نهاية عام 2021".وسئل فاوتشي عن التجمعات الانتخابية المفتوحة التي استأنفها ترامب استعدادا لانتخابات نوفمبر المقبل، التي ينافسه فيها الديمقراطي جو بايدن، فقال: "إنها محفوفة بالمخاطر تماما".من جهته، أعلن ترامب أمس الخميس، أن "الولايات المتحدة تضيق الخناق على الأزمة".

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