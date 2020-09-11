ترامب يتحدى المدعي العام في مانهاتن ويرفض تقديم إقرارات ضريبية

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب محكمة استئناف فدرالية لمنع المدعي العام في مانهاتن من تنفيذ أمر يطالبه بتقديم إقرارات ضريبية عن 8 سنوات، وتتعلق بتحقيق جنائي في ممارساته التجارية.وقال محامو ترامب في مذكرة أمام محكمة الاستئناف بالدائرة الأمريكية الثانية في مانهاتن، إن "مذكرة الاستدعاء من المدعي العام لمقاطعة مانهاتن سايروس فانس، تشمل حزمة من أوراق الرئيس"، مما يدعم تأكيد ترامب أن أمر الاستدعاء كان "فضفاضا وصادرا عن سوء نية".

ويطعن الرئيس الأمريكي في قرار صدر في 20 أغسطس الماضي، عن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية فيكتور ماريرو في نيويورك للسماح لفانس بالحصول على عائدات من شركة المحاسبة الرئيسية "Mazars USA"، والتي تقوم بأعمال الحسابات الضريبية لشركات ترامب.وحددت محكمة الاستئناف المرافعات الشفوية في 25 سبتمبر الجاري، فيما أكد محامو ترامب، أنه سيستأنف أمام المحكمة العليا الأمريكية، في حال أصدرت محكمة الاستئناف قرارها ضد الرئيس.

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