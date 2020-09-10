ترامب يصرح لولا تصرفاتي لتوفي الملايين بسبب كورونا

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا تحمل مسؤولية ارتفاع معدل الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في بلاده، وأعرب عن ثقته في أنه لولا تصرفات إدارته "لتوفي الملايين بسبب المرض" وقال ترامب للصحفيين، يوم أمس الأربعاء: "أغلقنا البلاد وقمنا بذلك بشكل فعال للغاية، ونفذنا العمل اللازم، لقد عرفنا هذا المرض الرهيب مع العالم بأسره"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم" وأضاف الرئيس الأمريكي: "أعتقد أننا ومن أي موقع، نفذنا عملا لا يصدق".