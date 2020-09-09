البيت الأبيض يعلن ترامب يرحب بترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام من قبل اللجنة الدولية للجائزة
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البيت الأبيض يعلن ترامب يرحب بترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام من قبل اللجنة الدولية للجائزة

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العرب اليوم - البيت الأبيض يعلن ترامب يرحب بترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام من قبل اللجنة الدولية للجائزة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
واشنطن - العرب اليوم

البيت الأبيض يعلن ترامب يرحب بترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام من قبل اللجنة الدولية للجائزة

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البيت الأبيض يعلن ترامب يرحب بترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام من قبل اللجنة الدولية للجائزة البيت الأبيض يعلن ترامب يرحب بترشيحه لنيل جائزة نوبل للسلام من قبل اللجنة الدولية للجائزة



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