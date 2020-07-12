تسجيل 7 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الأحد تسجيل 7 حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد وأفادت السلطات بأن جميع الحالات كانت لقادمين من الخارج وأنه لا توجد اصابات محلية اضافية وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 83 الفا و 594 شخصا، مع 4 الاف و 643 حالة وفاة.

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