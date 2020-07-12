روسيا تسجل 6615 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 6615 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 727162 وقال مركز مواجهة أزمة فيروس كورونا في روسيا إن 130 شخصا لقوا حتفهم من الفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية ليصل إجمالي الوفيات إلى 11335 وأضاف المركز أن 501061 من المصابين تماثلوا للشفاء.

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