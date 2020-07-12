ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في رواندا إلى أربع والإصابات إلى 1252

أعلنت وزارة الصحة في رواندا، تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات إلى أربع منذ ظهور الوباء في البلاد في مارس الماضي وأوضحت أن 42 إصابة جديدة بالفيروس سجلت في الساعات الأخيرة ليرتفع عدد المصابين إلى 1252 إصابة شُفي منها 635 مصابا.

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