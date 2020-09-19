مجموعة الدعم الدولية تدعو السياسيين في لبنان للإسراع في تشكيل حكومة فعالة

حثت مجموعة الدعم الدولية، السياسيين في ​لبنان على العمل بشكل حاسم، لتشكيل حكومة فعالة وذات مصداقية على وجه السرعة من أجل مباشرة الإصلاحات الكفيلة بمعالجة التحديات التي تواجه بلادهم.وأعلنت المجموعة أنها "تأخذ علما بتكليف ​مصطفي أديب​ رئيساً للوزراء في 31 آب 2020. كما تأخذ علما بالتأكيد العلني للقوى السياسية اللبنانية على قبولها تشكيل ​حكومة​ مهمة على نحو عاجل".

وأكدت في بيان مشترك أنه "إدراكا بأن على القادة اللبنانيين التحرك لتلبية احتياجات لبنان العديدة، تحث مجموعة الدعم الدولية كل القادة السياسيين على العمل بشكل حاسم، وبروح من المسؤولية ومن خلال إعطاء الأولوية لمصلحة لبنان الوطنية، لتشكيل حكومة فعالة وذات مصداقية على وجه السرعة من أجل مباشرة الإصلاحات الكفيلة بمعالجة التحديات التي تواجه لبنان وتلبية التطلعات والاحتياجات المشروعة التي عبر عنها ​الشعب اللبناني"​.وذكّرت مجموعة الدعم الدولية "بالحاجة لحماية حق التظاهر السلمي".يأتي ذلك، في وقت دعت وزارة الخارجية الفرنسية القوى السياسية اللبنانية لـ "تحمل مسؤولياتها" وتشكيل حكومة جديدة برئاسة أديب "دون أي تأخير"

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