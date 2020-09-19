ميشال عون يُؤكِّد على أنَّ لبنان يحتاج إلى المزيد مِن دعم المجتمع الدولي
آخر تحديث GMT18:25:21
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الرئيسية » أخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية

تَحَرُّك فرنسي لطرح حلولٍ لأسباب الفشل في ولادة الحكومة

ميشال عون يُؤكِّد على أنَّ لبنان يحتاج إلى المزيد مِن دعم المجتمع الدولي

العرب اليوم -

العرب اليوم - ميشال عون يُؤكِّد على أنَّ لبنان يحتاج إلى المزيد مِن دعم المجتمع الدولي

الرئيس اللبناني ميشال عون
بيروت - العرب اليوم

اعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون، أنّ "لبنان يقف على مفترق طرق مصيري بين طموحه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وبين أزماته الاقتصادية والمالية والنقدية والاجتماعية، ويحتاج بشكل كبير إلى المزيد من دعم المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة لمساعدته على تخطي الظروف الطارئة" وأضاف ميشال عون، خلال كلمته في مؤتمر التنمية المستدامة في الأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو: "هذا المؤتمر هو الأول ضمن خطة العمل على مسار العشر سنوات القادمة في سبيل تحقيق الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة بحلول العام 2030 والتي يجدّد لبنان التزامه بالعمل على تحقيقها رغم الظروف الصعبة التي يمر بها"، وقال: "عالمنا اليوم يواجه تحديات كبيرة انعكست بشكل مباشر على كل البلدان، وكان للبنان نصيب كبير منها، وهو الذي تعرّض لهزّات متلاحقة؛ من أزمة النزوح السوري المستمرة منذ 10 أعوام الى أزمة اقتصادية ومالية ونقدية حادة نتيجة عقود من تراكم الفساد وسوء الإدارة".

وتابع: "في خضم مكافحتنا لوباء كورونا، فُجع لبنان بانفجار مرفأ بيروت الذي ضرب قلب العاصمة وأسفر عن ضحايا بشرية وخسائر مادية كبيرة وآثار سلبية هائلة لن تتسبّب في تفاقم الانكماش في النشاط الاقتصادي فحسب، لكنها ستؤدي أيضاً إلى تعاظم معدلات الفقر"، مضيفًا: "أشكر الدول الشقيقة والصديقة والمؤسّسات الدولية التي هبّت مشكورة لمؤازرة لبنان وتقديم المساعدات الفورية والإنسانية، وأشير إلى أن كل التحديات الضخمة التي نواجهها قد أثّرت على مسار تحديد الأولويات".

ولفت إلى أنه "علينا أولًا العمل على الاستجابة السريعة لمعالجة الأزمات الأكثر إلحاحًا، وذلك من ضمن المبدأ الذي دعت إليه أجندة الأمم المتحدة والمتمثل بـ"عدم ترك أحد في الخلف"، أي إيصال المساعدات إلى الفئات الأكثر عوزًا وفقرًا وإلى الشرائح المهمشة والمتضرر. وعلينا ثانيًا إصلاح ما يقارب 200 ألف وحدة سكنية لحقها الضرر ومنها دمرت بالكامل، ونتج عن ذلك نزوح 300 ألف مواطن، خصوصًا ونحن على أبواب فصل الشتاء وعلينا ثالثًا إعادة إعمار مرفأ بيروت، الشريان الحيوي للاقتصاد اللبناني، ومعالجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بكل القطاعات: الصحة، التعليم، الغذاء، البناء، السياحة".

زخمٌ فرنسي كبير ينطلقُ السبت

وأفادت مصادر مواكبة لعملية تشكيل الحكومة بأنّه "خلال الاتصال الأخير بين الرئيسين اللبناني والفرنسي، عبَّر الرئيس إيمانويل ماكرون عن تقديره الكبير للدور والمجهود الذي يقوم به الرئيس ميشال عون لتسهيل ولادة الحكومة بالرّغم من العراقيل التي يَضعها بعض الأفرقاء "المعروفين" في طريقها" ووفق المصادر فإنّ "الجانب الفرنسي مدعوماً من قصر بعبدا سَيُرخي بثقله وسيقوم بتحرّك بإتجاهاتٍ مُختلفة، من أجل وصول الأمور إلى حلٍّ يُفضي إلى خواتيم ايجابية في موضوع الحكومة"، وأشارت المصادر إلى أنّ "عقدتين أساسيتين، وراء التأخير في التشكيل وحالة الجمود التي نمرّ بها، وهما:

"أولاً: إغفال الإستشارات مع الكتل النيابية من قِبل الرئيس المكلف مصطفى أديب.

ثانياً: تشدّد الثنائي الشيعي في التمسك بوزارة المالية".

ووضعت المصادر، المسؤولية عند "نادي رؤساء الحكومات السابقين فيما خصَّ السبب الأول وعند "الثنائي الشيعي" وبالتحديد حزب الله ومن ورائه راعيه الإقليمي فيما خصّ السبب الثاني"، وأشارت المصادر إلى أنّ "التحرك الفرنسي سينطلق وبزخمٍ كبير اليوم لطرح حلولٍ لأسباب الفشل في ولادة الحكومة" وحذّرت المصادر من أن "المُعرقلين سيتحملون نتيجة وتداعيات فشل المساعي الدولية المُتمثلة بالمبادرة الفرنسية وما العقوبات إلّا أول الغيث"، وختمت المصادر مُشدّدةً على أنّ "المبادرة الفرنسية ممنوع أن تفشل وهي طُرحت لتنجح".

وعكس الفشل الفرنسي أقله حتى الآن في تشكيل الحكومة في لبنان مدى ما يعتري نهج الحكم والإدارة المتبعة، وتاليًا النظام فيه من معوقات حالت وتحول دون نهضة البلاد وأدت إلى هذه المشهدية من الفساد وهدر المال العام، ما أوقع الخزينة في هذا العجز الكبير الذي يفوق المائة مليار دولار أميركي، وطرح أكثر من سؤال وعلامة استفهام حول مستقبل هذا النظام، خصوصًا أن أهل الداخل والخارج باتوا يعرفون ويعترفون بعدم ملاءمته للمرحلة المقبلة الحبلى بالتطورات محليًا وإقليميًا ودوليًا في ضوء انطلاق عملية السلام في المنطقة من دول الخليج إثر تعثرها على محور دول الرفض.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

ماكرون يؤكد ضرورة تشكيل حكومة جديدة بلبنان فى أقرب وقت ممكن

الرئيس اللبناني يقلد سفير روسيا في بيروت أرفع أوسمة الجمهورية

أخر الأخبار المحلية والعربية والعالمية
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

ميشال عون يُؤكِّد على أنَّ لبنان يحتاج إلى المزيد مِن دعم المجتمع الدولي ميشال عون يُؤكِّد على أنَّ لبنان يحتاج إلى المزيد مِن دعم المجتمع الدولي



أخبار ذات صلة

GMT 13:02 2020 السبت ,19 أيلول / سبتمبر

صحيفة أميركية تؤكّد وجود انقسام بين سلمان وولي عهده بشأن التطبيع مع إسرائيل
العرب اليوم - صحيفة أميركية تؤكّد وجود انقسام بين سلمان وولي عهده بشأن التطبيع مع إسرائيل

GMT 11:18 2020 السبت ,19 أيلول / سبتمبر

ترامب يُؤكِّد أنّ لقاح "كورونا" ربما يكون جاهزًا في غضون 4 أسابيع
العرب اليوم - ترامب يُؤكِّد أنّ لقاح "كورونا" ربما يكون جاهزًا في غضون 4 أسابيع

GMT 06:49 2020 السبت ,19 أيلول / سبتمبر

قنبلة صوتية إسرائيلية تقتل طبيبًا فلسطينيًا بعد تعرضه لـ"نوبة قلبية"
العرب اليوم - قنبلة صوتية إسرائيلية تقتل طبيبًا فلسطينيًا بعد تعرضه لـ"نوبة قلبية"

GMT 06:43 2020 السبت ,19 أيلول / سبتمبر

المشير خليفة حفتر يعلن إعادة فتح المنشآت النفطية في ليبيا إثر مفاوضات مع نائب السراج
العرب اليوم - المشير خليفة حفتر يعلن إعادة فتح المنشآت النفطية في ليبيا إثر مفاوضات مع نائب السراج

GMT 05:04 2020 السبت ,19 أيلول / سبتمبر

الرئيس الجزائري يحشد لتعزيز موقعه في البرلمان الجديد بعد الاستفتاء على الدستور
العرب اليوم - الرئيس الجزائري يحشد لتعزيز موقعه في البرلمان الجديد بعد الاستفتاء على الدستور

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

اختارت هذه المرة حذاء "ستيليتو" بلون نيود من "رالف لورين"

كيت ميدلتون تخطف الأنظار بـ"الأحمر" في أحدث إطلالة لها

لندن_العرب اليوم

في أحدث إطلالات كيت ميدلتون خطفت دوقة كامبريدج الأنظار باللون الأحمر مع تنسيق القناع المناسب مع اللوك، فكيف بدت احدث اطلالات كيت مديلتون... تابعي معنا التفاصيل الكاملة.شارك دوق ودوقة كامبريدج في ثلاث ارتباطات في لندن بريدج ووايت تشابل للقاء المجتمعات المحلية، والاستماع إلى التحديات التي واجهوها خلال الأشهر الستة الماضية وإلقاء الضوء على الأفراد الذين ذهبوا إلى أبعد الحدود لمساعدة الآخرين خلال هذا الوقت الاستثنائي.وقد رفعت دوقة كامبريدج أكمامها لتقديم وجبات لذيذة في مخبز Beigel Bake Brick Lane الشهير برفقة الأمير وليام وذلك بهدف تسليط الضوء على كيفية تعامل المجتمعات خلال جائحة كوفيد 19. الثنائي الغائب عن اللقاءات العلنية منذ يوليو الماضي، بدا مرتاحاً وسعيداً وقد أعادت كيت ميدلتون إرتداء فستان من ماركة Beulah London للمناسبة، يبلغ ثمنه &p...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:16 2020 السبت ,19 أيلول / سبتمبر

تألقي بجاذبية اللون الأصفر في صيف 2020 واستمتعي بدفء الشمس
العرب اليوم - تألقي بجاذبية اللون الأصفر في صيف 2020 واستمتعي بدفء الشمس

GMT 00:43 2020 السبت ,19 أيلول / سبتمبر

إليك أفضل برنامج سياحي متنوع لزيارة سريلانكا في 7 أيام
العرب اليوم - إليك أفضل برنامج سياحي متنوع لزيارة سريلانكا في 7 أيام

GMT 00:23 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

تعرفي على طُرق تزيين المنزل بـ"ديكور الخوص" وتخلصي من الروتين
العرب اليوم - تعرفي على طُرق تزيين المنزل بـ"ديكور الخوص" وتخلصي من الروتين

GMT 06:34 2020 السبت ,19 أيلول / سبتمبر

بومبيو ينتقد الصخب العسكري الصيني ويصفه بـ"الصخب"
العرب اليوم - بومبيو ينتقد الصخب العسكري الصيني ويصفه بـ"الصخب"

GMT 06:20 2020 السبت ,19 أيلول / سبتمبر

أحمد خميس يُغازل مشاعل الشيحي بمنشور جديد بـ"الفلبينية" عبر "انستغرام"
العرب اليوم - أحمد خميس يُغازل مشاعل الشيحي بمنشور جديد بـ"الفلبينية" عبر "انستغرام"

GMT 02:20 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

تعرفي على أجمل موديلات فساتين "كلوش شيفون" لعام 2020
العرب اليوم - تعرفي على أجمل موديلات فساتين "كلوش شيفون" لعام 2020

GMT 00:33 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

اكشتف معنا أفضل وأغلى المطاعم في العالم من حيث التكلفة وتناول الطعام
العرب اليوم - اكشتف معنا أفضل وأغلى المطاعم في العالم من حيث التكلفة وتناول الطعام

GMT 02:24 2020 الخميس ,17 أيلول / سبتمبر

أفكار سهلة التطبيق لاختيار التصميم المناسب لغرف الأطفال 2020
العرب اليوم - أفكار سهلة التطبيق لاختيار التصميم المناسب لغرف الأطفال 2020

GMT 00:53 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

إيران تتحدى الولايات المتحدة بشأن العقوبات المزمع تفعيلها 20 أيلول
العرب اليوم - إيران تتحدى الولايات المتحدة بشأن العقوبات المزمع تفعيلها 20 أيلول

GMT 01:14 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

شريف مدكور يُعرب عن فخره بلقب "مذيع ستات مصر"
العرب اليوم - شريف مدكور يُعرب عن فخره بلقب "مذيع ستات مصر"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 17:49 2020 الأربعاء ,16 أيلول / سبتمبر

مقطع فيديو على موقع عالمي يرسل هدير الهادي إلى الجنايات في مصر
العرب اليوم - مقطع فيديو على موقع عالمي يرسل هدير الهادي إلى الجنايات في مصر

GMT 11:45 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

وفاة اللاعب محمد عطوي بعد إصابته برصاصة في الرأس
العرب اليوم - وفاة اللاعب محمد عطوي بعد إصابته برصاصة في الرأس

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 00:35 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

تعرف على أفضل حدائق "هامبورغ" الألمانية التي تستحق الزيارة
العرب اليوم - تعرف على أفضل حدائق "هامبورغ" الألمانية التي تستحق الزيارة

GMT 14:46 2020 الأحد ,13 أيلول / سبتمبر

رئيس "كاف" يُشيد باحتفال محمد صلاح بهدفه على طريقة مؤمن زكريا
العرب اليوم - رئيس "كاف" يُشيد باحتفال محمد صلاح بهدفه على طريقة مؤمن زكريا

GMT 05:21 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

"البنك الأوروبي" يُطالب " اليورو" بالإنفاق للحد من البطالة
العرب اليوم - "البنك الأوروبي" يُطالب " اليورو" بالإنفاق للحد من البطالة

GMT 04:20 2020 الخميس ,10 أيلول / سبتمبر

الصين تُخطط لإطلاق سيارة جديدة تُنافس "فورد إف 150"
العرب اليوم - الصين تُخطط لإطلاق سيارة جديدة تُنافس "فورد إف 150"

GMT 08:20 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

مُسارعة الشيعي للمطالبة بالاحتفاظ بوزارة المال اللبنانية تُثير لغطًا كبيرًا
العرب اليوم - مُسارعة الشيعي للمطالبة بالاحتفاظ بوزارة المال اللبنانية تُثير لغطًا كبيرًا

GMT 04:16 2020 الجمعة ,28 آب / أغسطس

"إل جي" تبتكر منقيًا للهواء يتم وضعه على الوجه للحماية من "كورونا"
العرب اليوم - "إل جي" تبتكر منقيًا للهواء يتم وضعه على الوجه للحماية من "كورونا"

GMT 01:53 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

أماكن في الرياض يمكن زيارتها باليوم الوطني السعودي الـ 90
العرب اليوم - أماكن في الرياض يمكن زيارتها باليوم الوطني السعودي الـ 90

GMT 04:41 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

الملك سلمان وبوتين يرحّبان بكيفية تنفيذ اتفاق "أوبك+"
العرب اليوم - الملك سلمان وبوتين يرحّبان بكيفية تنفيذ اتفاق "أوبك+"

GMT 16:18 2018 الأحد ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أهمية "جوان كيلاس" في سيارتك
العرب اليوم - تعرف على أهمية "جوان كيلاس" في سيارتك

GMT 20:09 2020 الإثنين ,07 أيلول / سبتمبر

وزير الرياضة المصري يؤكد أن التحقيقات الأولية تُشير لاختفاء نسخة واحدة
العرب اليوم - وزير الرياضة المصري يؤكد أن التحقيقات الأولية تُشير لاختفاء نسخة واحدة

GMT 11:16 2015 الجمعة ,20 آذار/ مارس

تعرفي على طرق علاج العظيم عند الأطفال
العرب اليوم - تعرفي على طرق علاج العظيم عند الأطفال

GMT 01:37 2020 الجمعة ,28 آب / أغسطس

السيسي يتفقد نماذج حديثة من السيارات المصنعة محليًا تعمل بالغاز الطبيعي
العرب اليوم - السيسي يتفقد نماذج حديثة من السيارات المصنعة محليًا تعمل بالغاز الطبيعي

GMT 04:46 2020 الثلاثاء ,01 أيلول / سبتمبر

عالم فلك يقيم خطورة الكويكب الذي يقترب من الأرض
العرب اليوم - عالم فلك يقيم خطورة الكويكب الذي يقترب من الأرض

GMT 06:55 2020 الإثنين ,31 آب / أغسطس

تحذيرات من ثغرة برمجية قد تهدد ملايين هواتف آيفون حول العالم
العرب اليوم - تحذيرات من ثغرة برمجية قد تهدد ملايين هواتف آيفون حول العالم

GMT 04:33 2020 الثلاثاء ,01 أيلول / سبتمبر

تقرير يرصد إمكانية تفوّق سيارات تسلا على جيب جراند شيروكي
العرب اليوم - تقرير يرصد إمكانية تفوّق سيارات تسلا على جيب جراند شيروكي

GMT 05:02 2020 الخميس ,27 آب / أغسطس

نصائح مهمة لتنمية حسابك على "انستغرام" تعرف عليها
العرب اليوم - نصائح مهمة لتنمية حسابك على "انستغرام" تعرف عليها

GMT 22:27 2020 الثلاثاء ,25 آب / أغسطس

تسلا تقترب من تحقيق حلم الطائرات الكهربائية
العرب اليوم - تسلا تقترب من تحقيق حلم الطائرات الكهربائية

GMT 09:17 2019 الخميس ,01 آب / أغسطس

تعيش أجواء إيجابية ومهمة في حياتك المهنية والعاطفية
العرب اليوم - تعيش أجواء إيجابية ومهمة في حياتك المهنية والعاطفية

GMT 06:02 2020 الجمعة ,31 تموز / يوليو

أزمة فواتير الطاقة تتفاقم في تونس مع تهديدات بقطع الإمدادات
العرب اليوم - أزمة فواتير الطاقة تتفاقم في تونس مع تهديدات بقطع الإمدادات

GMT 15:21 2019 الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان

تسبق الآخرين بأشواط وأشواط وتثير اهتمام المسؤولين والمعنيين
العرب اليوم - تسبق الآخرين بأشواط وأشواط وتثير اهتمام المسؤولين والمعنيين

GMT 13:09 2020 الأحد ,30 آب / أغسطس

روس كوسموس" تُسجّل 80 اقترابًا لكويكبات من الأرض في آب 2020
العرب اليوم - روس كوسموس" تُسجّل 80 اقترابًا لكويكبات من الأرض في آب 2020

GMT 01:10 2016 الأحد ,28 آب / أغسطس

الكرفس علاج للمعدة والسمنة
العرب اليوم - الكرفس علاج للمعدة والسمنة

GMT 21:54 2015 الأحد ,30 آب / أغسطس

نصائح للتخلص من صوت الكعب العالي
العرب اليوم - نصائح للتخلص من صوت الكعب العالي

GMT 00:59 2018 الثلاثاء ,06 آذار/ مارس

إسماعيل بلمعلم يؤكد على سعادته لعودته لفريق الرجاء
العرب اليوم - إسماعيل بلمعلم يؤكد على سعادته لعودته لفريق الرجاء

GMT 16:59 2017 الأحد ,14 أيار / مايو

ريهام عبد الغفور تنشر صورة لها مع زوجها على شاطئ البحر
العرب اليوم - ريهام عبد الغفور تنشر صورة لها مع زوجها على شاطئ البحر
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab