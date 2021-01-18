نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة تقدم استقالتها من منصبها في الكونغرس
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نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة تقدم استقالتها من منصبها في الكونغرس

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العرب اليوم - نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة تقدم استقالتها من منصبها في الكونغرس

نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة كامالا هاريس
واشنطن - العرب اليوم

قدمت نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة كامالا هاريس اليوم رسمياً خطاب استقالتها من مقعدها في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم، استعداداً لتولي مهام المنصب الجديد نائبةً للرئيس جو بايدن بعد غد الأربعاء.وأعربت هاريس في نص الاستقالة المقدمة، عن أملها في الوقوف مع المجلس على أرضية مشتركة من خلال منصبها نائبةً للرئيس جو بايدن عند توليها مهام عملها.

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نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة تقدم استقالتها من منصبها في الكونغرس نائبة الرئيس الأمريكي المنتخبة تقدم استقالتها من منصبها في الكونغرس



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