النواب الإيطالي يمنح الثقة لرئيس الوزراء جوزيبي كونتي

حصل رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي على ثقة مجلس النواب يوم الاثنين، رغم انشقاق حزب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي "إيطاليا فيفا" عنه. وصوت النواب بأغلبية 321 صوتا مقابل 259. وقال حزب "Italia Viva" إنه انسحب من الائتلاف الحكومي بسبب الخلاف حول إدارة أزمة فيروس كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد. وكان كونتي قد قال: "أؤكد في المحافل المناسبة والمنتديات المؤسسية أنني أثق بالبرلمانيين وبالبلاد". وفي تصريح مقتضب للصحافيين لدى دخوله إلى مقر الحكومة أضاف: "هناك أزمة قائمة... الوضع ليس بسيطا على الإطلاق".

قد يهمك ايضا:

كونتي يؤكد المحاكمة في قضية ريجيني ستتوصل إلى حقائق "صادمة"

حفتر يناقش مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي آخر مستجدات الأزمة الليبية