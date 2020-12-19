إيطاليا تشدد إجراءاتها لمواجهة كورونا خلال عيد الميلاد ورأس السنة

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أن بلاده ستشدد القيود لمكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، بداية من 21 ديسمبر/ كانون الأول إلى 6 يناير/ كانون الثاني. موسكو - سبوتنيك. وقال كونتي، بعد اجتماع لمجلس الوزراء، الجمعة: "سيتم حظر التنقل بين المناطق من 21 كانون الأول /ديسمبر - 6 كانون الثاني/يناير، لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد". وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، الجمعة، تسجيل 674 حالة وفاة بفيروس كورونا نزولا من 683 أمس الخميس، كما انخفضت الحصيلة اليومية لحالات الإصابة إلى 17992 من 18236 حالة. وشهدت إيطاليا، التي كانت أول دولة أوروبية يظهر فيها المرض في فبراير الماضي، تسجيل 67894 حالة وفاة بـ"كوفيد- 19"، وهي أكبر حصيلة في أوروبا والخامسة عالميا، في حين بلغ إجمالي الإصابات المسجلة رسميا أكثر من 1.92 مليون حالة.

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