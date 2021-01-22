الأمين العام للأمم المتحدة يعلن دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيّز النفاذ

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بدخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيّز النفاذ اليوم بعد أن وصلت إلى 50 دولة من الدول الأطراف المطلوبة للتصديق عليها.وفي رسالة بهذه المناسبة، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن المعاهدة تمثل خطوة مهمة نحو تهيئة عالم خالٍ من الأسلحة النووية، ودليلاً قوياً على تأييد الأخذ بالنُهج متعددة الأطراف إزاء نزع السلاح النووي.

وشدد غوتيريش على أن الأسلحة النووية تشكل أخطاراً متزايدة ويحتاج العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان إزالتها واتقاء العواقب البشرية والبيئية الكارثية الناجمة عن أي استخدام لها.ودعا جميع الدول إلى العمل معاً لإزالة الأسلحة النووية بهدف تعزيز الأمن المشترك والسلامة الجماعية، معرباً عن تطلعه للاضطلاع بالمهام المسندة بموجب المعاهدة، بما في ذلك الأعمال التحضيرية للاجتماع الأول للدول الأطراف.وأثنى الأمين العام على الدول التي صدقت على المعاهدة، مرحبًا بالدور الفعّال للمجتمع المدني في الدفع قدماً بالمفاوضات وفي دخول المعاهدة حيّز النفاذ.

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