أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تعيين السلوفاكي يان كوبيش مبعوثا خاصا له إلى ليبيا و رئيسا لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبي.وقال غوتيريش - في بيان اليوم - إن كوبيش، سيتولى مهام منصبه اعتبارا من مطلع فبراير المقبل.وكان يان كوبيش، قد شغل منصب المنسق الخاص لشؤون لبنان، ومكتب منسق الأمم المتحدة الخاص بلبنان منذ عام 2019 كما شغل منصب الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق خلال الفترة من 2015 إلى 2018 ، والممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان خلال الفترة 2011 إلى 2015.

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