الحكومة الليبية تبحث مع الأمم المتحدة برنامج الاستجابة السريعة أثناء الطوارئ

التقى الأمين العام لمجلس الوزراء الليبي الطاهر عامر اليوم ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا "جيرادو نوتو".وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلال اللقاء استعراض برنامج الاستجابة السريعة أثناء الطوارئ الذي سيتم تنفيذه بدعم وإشراف من الأمم المتحدة للربط بين خدمات الطوارئ بمختلف الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة.

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