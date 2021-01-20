بايدن يتفقد حرس الشرف أمام الكابيتول

تفقد الرئيس الأمريكي الـ46 جوزيف بايدن ونائبته كامالا هاريس حرس الشرف على عتبة مبنى الكابيتول في واشنطن، في مراسم بثتها القنوات التلفزيونية. وبعد العرض الذي شارك فيه رتل من الجنود في زي جنود حرب الاستقلال، توجه بايدن وهاريس إلى مقبرة أرلينغتون لوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول. وقبيل العرض العسكري، أهدى ممثلو الكونغرس لبايدن وهاريس زهريتين بلوريتين وصورا رسمية تظهر مراسم التنصيب وعلم الولايات المتحدة.

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