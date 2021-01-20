بايدن يزور مقبرة أرلينغتون الوطنية

زار جو بايدن مقبرة أرلينغتون الوطنية عقب أدائه اليمين الدستورية الرئيس الـ46 للولايات المتحدة اليوم.

وغادر بايدن برفقة زوجته جيل مبنى الكابيتول في سيارة رئاسية بعد تفقد حرس الشرف أمام الواجهة الشرقية لمبنى الكابيتول لضمان الأمن خلال حفل تنصيبه.

وفي المقبرة، شارك بايدن في مراسم إحياء ذكرى ضحايا الجيش الأمريكي أمام نصب الجندي المجهول بمشاركة نائبته كامالا هاريس والرؤساء السابقين باراك أوباما وجورج بوش الابن وبيل كلينتون وزوجاتهم.

ومن المتوقع أن يتوجه بايدن لاحقا إلى البيت الأبيض.