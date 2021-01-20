مرشح بايدن لحقيبة الخارجية يؤكّد أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي ينطوي على تحديات كبيرة

قال أنتوني بلينكن مرشح الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن لمنصب وزير الخارجية، إن حل الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين ينطوي على تحديات كبيرة حاليا.وأضاف بلينكن أنه من الصعب توقع فرص في المدى القريب لذلك، وقال: "ما يعرف بحل الدولتين هو السبيل لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية ومنح الفلسطينيين الدولة التي يحق لهم الحصول عليها".وبخصوص الملف الإيراني أفاد بلينكن بأن الوقت الذي تحتاجه إيران لإنتاج يورانيوم مخصب لصنع أسلحة تراجع من أكثر من عام إلى 3 أو 4 أشهر بناء على التقارير المعلنة.وشدد على أن "أميركا تتحمل مسؤولية ملحة لمنع إيران من حيازة السلاح النووي".وفي سياق آخر، أوضح بلينكن أن الإدارة الأميركية ستقترح مراجعة فورية لتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية.

قد يهمك ايضا:

مرشح بايدن لوزارة الخارجية أنتوني بلينكن يصرح علينا عدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية

ابنة بايدن تكشف عن مخاوفها بشأن سلامة أبيها عشية تنصيبه