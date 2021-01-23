طهران تؤكد أن السعودية والإمارات ليستا في موقع يؤهلهما للحديث عن قدراتنا الصاروخية

قال عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الإيراني، اليوم السبت، إن السعودية والإمارات ليستا في موقع يؤهلهما للحديث عن قدرات إيران الصاروخية. وأوضح في حديثه مع صحيفة إيطالية أن "السعودية والإمارات تخزنان كل أنواع الأسلحة"، لافتا إلى أن هذين البلدين "ليسا في وضع يسمح لهما بالقول إن إيران تزيد من قدراتها العسكرية، فصواريخنا دفاعية و رادعة". وأضاف أن "السعودية والإمارات وإيران حقائق إقليمية و يجب أن نعيش معا في هذه المنطقة ولا يمكن لأحد أن يشطب الآخر"، مشيرا إلى أن "التنافس بين إيران والسعودية والإمارات أمر لا مفر منه، ويمكننا أن نديره ونحن نرفض المواجهة".

وأشار عراقجي إلى أن "السعودية ارتكبت الكثير من الأخطاء في العراق ولبنان وسوريا ودعم صدام وإيجاد داعش، وأكبر خطأ ارتكبته السعودية يتمثل في دفع الآخرين لمواجهة إيران". وشدد عراقجي على أنه "لا مكان للسلاح النووي في العقيدة الدفاعية الإيرانية"، وأن الفرصة "لا تزال متاحة أمام طهران وواشنطن للعودة إلى الاتفاق النووي ونأمل من إدارة بايدن اتخاذ القرارات الصحيحة". وأكد استعداد بلاده "للمضي قدما بدون الاتفاق النووي إذا أراد الطرف الآخر ذلك". ولفت إلى أن "وجود القوات العسكرية الأجنبية في الخليج لا يساعد على حل القضايا السياسية والأمنية"، مؤكدا أن "ضمان استقرار الخليج أمر متروك فقط لدول المنطقة".

قد يهمك ايضا:

مسؤول إيراني يثير الجدل بتصريح عن طرد اللاجئين الأفغان

مساعد وزير خارجية إيران يعلن من الكويت: مستعدون للحوار مع دول أخرى في المنطقة