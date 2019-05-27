مساعد وزير خارجية إيران يعلن من الكويت: مستعدون للحوار مع دول أخرى في المنطقة

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني إن طهران مستعدة للحوار مع دول أخرى في المنطقة.

حسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أعلن مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عراقجي أن إيران مستعدة للحوار والتعاطي البناء مع دول المنطقة.

والتقى عراقجي اليوم الاثنين في الكويت المحطة الثانية من جولته في المنطقة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد ال صباح وعقد جولة من المباحثات.

وأشار عراقجي خلال اللقاء إلى السياسة المبدئية للجمهورية الإسلامية "القائمة على إرساء دعائم الاستقرار والسلام في منطقة الخليج المهمة"، وقال إن "الأمن مفهوم موحد لا يقبل التفكيك ويشمل الحقلين السياسي والاقتصادي معا".