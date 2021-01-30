هونغ كونغ تعتمد أطول حجر صحي في العالم للوافدين إاليها

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن سلطات هونغ كونغ مددت فترة الحجر الفندقي للوافدين إلى ثلاثة أسابيع، بعد ظهور نسخ متحورة من فيروس كورونا، ليصبح بذلك الحجر الأطول في العالم كله. وأشارت الوكالة إلى أنه منذ نحو عام يجتاز كل من يدخل هونغ كونغ فحص كورونا ويخضع للحجر الصحي الإلزامي. وكان يسمح في البداية بأن يكون الحجر في المنزل تحت المراقبة الإلكترونية، ولكن مع استمرار ظهور بؤر التفشي، أصبح الحجر الصحي في الفنادق إلزاميا.

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