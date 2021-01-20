ظريف يؤكد أن ترامب وبومبيو وشركاؤهما سقطوا في مزبلة التاريخ

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو وشركاؤهما، قد سقطوا في مزبلة التاريخ. وكتب ظريف على "تويتر": "ذكرى قاسم سليماني والآلاف الذين قتلتهم إدارة ترامب وشوهتهم وجوعتهم وحرمتهم الدواء ستظل خالدة وربما يتعلم الدرس، الأشخاص الجدد في واشنطن".وأدى جو بايدن الأربعاء اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة خلفا للرئيس السابق دونالد ترامب.

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