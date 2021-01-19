إيران تعتزم فرض عقوبات على ترامب ونحو 9 مسؤولين أمريكيين

قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية يوم الاثنين إن وزارة الخارجية الإيرانية تعتزم فرض عقوبات على الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ونحو 9 مسؤولين أمريكيين. وأفادت الوكالة بأن وزارة الخارجية ستعلن خلال الساعات المقبلة قائمة عقوبات جديدة ضد كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب.

وصرح وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي بأن أصغر خطأ في حسابات العدو تجاه إيران سيقابل برد شديد. وشدد على أن أمن المنطقة مترابط وإيران دافعت عن هذا الترابط وحافظت عليه. وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قد أكد يوم الثلاثاء أن إيران تمكنت من هزيمة ترامب في السياسة الخارجية بدعم من الشعب الإيراني.