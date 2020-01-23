إيران ترد على التهديد الأميركي بقتل خليفة سليماني
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إيران ترد على التهديد الأميركي بقتل "خليفة سليماني"

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العرب اليوم - إيران ترد على التهديد الأميركي بقتل "خليفة سليماني"

المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي
طهران ـ العرب اليوم

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي،الخميس، إن تهديد الولايات المتحدة بقتل خليفة القائد العسكري البارز قاسم سليمان يمؤشر على "إرهاب حكومي أميركي موجه".وقال الممثل الأميركي الخاص بالشأن الإيراني إن من يخلف سليماني سيلقى ذات المصير إذا اتبع ذات النهج بقتل أميركيين، وفقا لتصريحات صحفية.وكان سليماني في ضربة بطائرة مسيرة أميركية في الثالث من يناير في بغداد، وذلك عقب وصوله إلى مطار العاصمة العراقية، وقتل في تلك الضربة أيضا نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي "أبو مهدي المهندس.وخلف

سيماني في قيادة ميلشيات فيلق القدس التابعة للحرس الثورية الجنرال إسماعيل قاآنى بعدما عينه المرشد الأعلى خامنئي في ذلك المنصب وتصف مصادر وخبراء بأن  قاآنى تلميذ مخلص لسليمانى في فكره ونجه المتشددين وقريب من قادة الجيل الأول للحرس الثورى عقب تأسيسه فى 1979.وكان قاآني كما سليماني قد شارك في الحرب العراقية الإيرانية (1980- 1988) وكان قائد فرقة 21 المسماة بـ الإمام الرضا" و"فرقة 5 للنصر".وقد انضم قاآني  للحرس الثورى فى عام 1980.وبحسب الوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية فإن قاآني من مواليد العام 1958، بمدينة مشهد الدينية البارزة شرقي البلاد.

 

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إيران ترد على التهديد الأميركي بقتل خليفة سليماني إيران ترد على التهديد الأميركي بقتل خليفة سليماني



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