ألمانيا بدأت طلب لقاحات كوفيد19 لعام 2022
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ألمانيا بدأت طلب لقاحات "كوفيد-19" لعام 2022

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العرب اليوم - ألمانيا بدأت طلب لقاحات "كوفيد-19" لعام 2022

وزير الصحة الألماني ينس سبان
برلين ـ العرب اليوم

قال وزير الصحة الألماني ينس سبان إن بلاده بدأت طلب لقاحات مضادة لكوفيد-19 لعام 2022 تحسبا للحاجة إلى جرعات منتظمة أو زائدة للحفاظ على مناعة السكان في مواجهة تحورات الفيروس. وجاءت تصريحات الوزير وسط إحباط متزايد في أوروبا من بطء وتيرة التطعيم. وفي حديثه عبر الإنترنت للعاملين في مجال الرعاية الصحية، دافع سبان عن التقدم المحرز في شراء اللقاحات وإدارة هذه العملية، قائلا إن مليونين و300 ألف من سكان ألمانيا البالغ عددهم 83 مليونا قد تلقوا أول جرعة من اللقاح. وأضاف: "نحن الآن بدأنا بطلب المزيد من اللقاحات لعام 2022.. لا أحد يعرف ما إذا كنا سنحتاج إلى المزيد.. مع زيادة طاقات الإنتاج الآن، سنطلب اللقاحات كإجراء احترازي.. إذا لم نكن بحاجة إليها، فهذا أمر جيد، ولكن إذا احتجنا إليها سوف تكون متوفرة". وواجهت الحكومات الأوروبية انتقادات بسبب قلة المعروض والإنتاج بعد أن أعلنت شركات "أسترازينيكا" و"فايزر" و"مودرنا" تخفيضات في كميات التسليم في وقت كان من المتوقع فيه أن تزيد إنتاجها.

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ألمانيا بدأت طلب لقاحات كوفيد19 لعام 2022 ألمانيا بدأت طلب لقاحات كوفيد19 لعام 2022



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