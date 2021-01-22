وزير الصحة الألماني يحذر من تخفيف قيود كورونا

قال وزير الصحة الألماني ينس سبان، الجمعة، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا مطمئن لكنه لا يزال مرتفعا جدا، ليقوض توقعات بتخفيف القيود وذكر "سبان" في مؤتمر صحفي أن ظهور سلالات جديدة شديدة العدوى من الفيروس تجعل من الضروري العمل على خفض عدد الإصابات.

وأضاف أن "الأمر مثل المضاد الحيوي: إذا توقفت عن تناوله قبل الأوان أو بسرعة قد يطور (الجسم) مناعة ضده... لا نريد أن نُتهم بتخفيف (الإجراءات) قبل الأوان" وتفرض ألمانيا إجراءات عزل عام منذ مطلع نوفمبر تشرين الثاني. وسجلت ما يربو على 800 وفاة ونحو 18 ألف إصابة جديدة اليوم الجمعة واتفقت المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل وزعماء الولايات، يوم الثلاثاء. على تمديد العزل العام مما يعني استمرار إغلاق المدارس والمطاعم وجميع الأنشطة التجارية غير الأساسية حتى 14 فبراير/ شباط.