ألمانيا تسجل 17862 إصابة جديدة بكورونا و859 وفاة
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ألمانيا تسجل 17862 إصابة جديدة بكورونا و859 وفاة

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فيروس كورونا
برلين - العرب اليوم

سجّلت ألمانيا 17862 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 859 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليونين و106262 حالة، بينما بلغ إجمالي الوَفَيَات 50642 وفاة.

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ألمانيا تسجل 17862 إصابة جديدة بكورونا و859 وفاة ألمانيا تسجل 17862 إصابة جديدة بكورونا و859 وفاة



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