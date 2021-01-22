ألمانيا تسجل 17862 إصابة جديدة بكورونا و859 وفاة

سجّلت ألمانيا 17862 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 859 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية وأفاد معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليونين و106262 حالة، بينما بلغ إجمالي الوَفَيَات 50642 وفاة.