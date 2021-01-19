مديرة المخابرات المركزية الأمريكية تستقيل من منصبها

استقالت جينا هاسبيل مديرة المخابرات المركزية الأمريكية "سى أى أيه" من منصبها اليوم الثلاثاء، وهو ما كانت قد هددت به مطلع الشهر الجارى حال إقدام الرئيس دونالد ترامب على خطوة متهورة للإطاحة بها من منصبها وتعيين أحد المقربين من طاقمه الاستشارى مكانها.ونشرت هاسبيل، التى تعد أول سيدة تتولى إدارة الاستخبارات الأمريكية منذ تأسيسها، نبأ استقالتها من منصبها

فى تغريدة على حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" دونما ابداء لاسباب اتخاذها هذا القرار . وتأتى استقالة مديرة الاستخبارات الأمريكية كنهاية لعلاقات متوترة اتسمت بها فترة إدارتها لـ"سى أى أيه" خلال العام الأخير فى إدارة ترامب. ومن جانبها، قدمت المخابرات المركزية الأمريكية -على حسابها على "تويتر"- الشكر لـ"هاسبيل" على ما قدمته خلال 36 عامًا.



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