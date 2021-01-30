أعلنت البرتغال اليوم السبت أنه لم يعد لديها سوى 7 أسرة شاغرة في وحدات العناية المركزة المعدة لمصابي كوفيد-19 في برّها الرئيسي. وأظهرت بيانات وزارة الصحة أن من بين 850 سريرا لوحدات العناية المركزة المخصصة لحالات كوفيد-19 في البر الرئيسي، تم شغل 843 سريرا، ويوجد بالدولة التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، 420 سريرا إضافية بوحدات العناية المركزة لمن يعانون من أمراض أخرى. ومع انخفاض عدد الأسرة الشاغرة في البر الرئيسي، نقلت السلطات جوا ثلاثة مرضى يحتاجون إلى رعاية فائقة يوم الجمعة من لشبونة إلى جزيرة ماديرا البرتغالية حيث يواجه النظام الصحي ضغوطا أقل. وقالت الوزارة إن عدد الإصابات اليومية بلغ 12435 حالة، بانخفاض عن الرقم القياسي المسجل يوم الخميس. وبلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بكوفيد-19 في البرتغال حتى الآن 12179، فضلا عن 711018 إصابة.

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