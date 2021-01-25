ولي العهد السعودي يهنئ رئيس البرتغال بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا رئيس الجمهورية البرتغالية، بمناسبة فوزه بولاية رئاسية ثانية. وقال سمو ولي العهد: " يسعدني بمناسبة فوز فخامتكم بولاية رئاسية ثانية، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد، والمزيد من التقدم والرقي لشعبكم وبلدكم الصديق ".

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