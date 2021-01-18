وزير الخارجية الأمريكي يجري اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الأسترالي

أجرى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتصالاً هاتفياً برئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون.وجرى خلال الاتصال التأكيد على العلاقات والروابط الوثيقة بين البلدين، والالتزام بمواصلة العمل لتوثيق التحالف الأمريكي الأسترالي.وأكد الجانبان الأهمية المتزايدة للجهود الجماعية التي تبذلها المجموعة الرباعية للنهوض بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

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