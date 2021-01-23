الولايات المتحدة تنوي مراجعة الاتفاق مع (طالبان) الافغانية

أكد مستشار الامن القومي الامريكي جيك سوليفان اليوم الجمعة ان بلاده وفي حين تدعم عملية السلام في أفغانستان فإنها تنوي مراجعة الاتفاق الذي توصلت اليه خلال شهر فبراير الماضي مع حركة (طالبان) الافغانية.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الامن القومي الامريكي إيميلي هورن في بيان ان سوليفان تحدث عبر اتصال هاتفي مع نظيره الافغاني حمدالله محب "بشأن التزام الولايات المتحدة بالشراكة الامريكية الافغانية والسلام لجميع افراد الشعب الافغاني".

واضافت ان مستشار الامن القومي الامريكي كشف عن نية واشنطن "مراجعة اتفاق فبراير 2020 بين الولايات المتحدة وطالبان بما في ذلك تقييم ما اذا كانت طالبان تفي بالتزاماتها بقطع العلاقات مع الجماعات الارهابية وتقليل العنف في افغانستان والانخراط في مفاوضات هادفة مع الحكومة الافغانية وأصحاب المصلحة الآخرين".

واعرب سوليفان عن رغبة بلاده "في ان يغتنم جميع القادة الافغان هذه الفرصة التاريخية للسلام والاستقرار".واضافت ان المستشار الامريكي "التزم بالتشاور عن كثب مع حكومة افغانستان وحلفاء الناتو والشركاء الاقليميين فيما يتعلق باستراتيجية جماعية لدعم مستقبل مستقر وسيادي وآمن لافغانستان".

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