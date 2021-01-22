مقتل 6 من قوات الأمن في هجوم جنوب غربي أفغانستان

قُتل ستةٌ من عناصر الشرطة الأفغانية وأصيب ثلاثة آخرون إثر هجوم شنته حركة طالبان على مركز شرطة جنوب غربي أفغانستان وأوضح قائد شرطة إقليم نمروز، الكولونيل عبد الوهاب بالاكارزاي، اليوم أن الهجوم الذي نفذه العشرات من حركة طالبان وقع أمس في منطقة "خشرود" بإقليم نمروز، مضيفًا أن حركة طالبان تكبدت أيضًا ضحايا في الهجوم.