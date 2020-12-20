مقتل ضابط شرطة إثر انفجار قنبلة بمدينة جلال آباد الأفغانية

قُتل ضابط بالشرطة الأفغانية، وأصيب اثنان آخران بجروح؛ إثر انفجار قنبلة مزروعة في مدينة جلال آباد وذكر مسؤولون محليون حسب ما نقلته قنا طلوع نيوز الأفغانية اليوم، أن الانفجار وقع إثر اصطدام سيارة كانت تُقِلّ عناصرَ من الشرطة الأفغانية بقنبلة مزروعة على جانب الطريق في مدينة جلال آباد الواقعة وسط إقليم ننجرهار و لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث حتى الآن.