بكين تخضع 2 مليون شخص لاختبارات كورونا في منطقتين سكنيتين

باشرت الصين الجمعة اختبارات كوفيد 19 على الحمض النووي لأكثر من 2 مليون شخص يشكلون مجمل سكان منطقتي دونغشينغ وشيتشنغ، بالعاصمة بكين، تدوم يومين طوال النهار حتى الـ 9 ليلا. وأوضحت السلطات أنه أمام ظهور إصابات في هاتين البقعتين من العاصمة الصينية، فإنه بالإمكان توسيع نطاق العملية لاحقا إلى كامل المدينة استباقا للاحتفال الجماهيري، عادةً، بعيد الربيع الذي يقتضي المزيد من الاحتياطات الوقائية. ومنذ ظهور إصابات جديدة بالوباء في الصين، نهاية ديسمبر الماضي، تم إخضاع سكان 4 مناطق، من مجمل المناطق الـ 16 التي تتشكل منها مدينة بكين، للفحوص الطبية حيث تم البدء بمنطقتي داكسينغ وشونيي اللتين أنهيتا حملة الفحوص، فيما تتواصل العملية في تونغزهو. وتُستخدَم تقنيات اختبار خاصة لتسريع العملية وفحص أكبر عدد ممكن من الناس في أقل وقت ممكن. وكانت بكين قد أعلنت أمس الخميس اكتشافها 3 إصابات جديدة مؤكدة وحامل للفيروس رابع بدون أعراض.

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