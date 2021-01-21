باكستان تستلم 500 ألف جرعة من لقاح كورونا من الصين الشهر الجاري

أعلن وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي أن بلاده سوف تحصل على نصف مليون جرعة من لقاح كورونا المستجد من الصين خلال الشهر الجاري.وقال شاه محمود قرشي خلال مؤتمر صحفي أقيم اليوم عقب محادثات هاتفية أجراها مع نظيره الصيني وانغ يي: إن الصين تعهدت بتسليم 500 ألف جرعة من اللقاح لباكستان بحلول 31 يناير الجاري, مضيفاً بأن تسليم الدفعة الأولى من اللقاح سيكون مجاناً بنهاية الشهر الجاري.