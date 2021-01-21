بريطانيون يستغلون ثغرة معلوماتية للحصول على لقاح كورونا

تمكن بعض الأشخاص في بريطانيا من تجاوز قائمة الانتظار لتلقي لقاح "كوفيد- 19" بشكل أسرع مما كان مخططا له، بسبب "ثغرة" في تكنولوجيا المعلومات. واستطاع أشخاص لم يكونوا مؤهلين بعد للحصول على اللقاح من حجز المواعيد بعد مشاركة رابط تم إنشاؤه للعاملين الطبيين لحجز المواعيد على وسائل التواصل الاجتماعي، وفقا لصحيفة "إيفينينغ ستاندرد" البريطانية. وقالت الصحيفة إنها "رصدت أدلة" على أن الأشخاص الذين ليسوا من العاملين في المجال الطبي أو في قائمة أولويات اللقاح تمكنوا من استخدام الرابط لضمان الحصول على جرعات مضادة لـ"كوفيد-19".

وحسب ما ذكرت الصحيفة فقد تمكنوا من حجز المواعيد في العديد من مراكز التطعيم باستخدام روابط مباشرة إلى نظام الحجز المشترك عبر تلقيهم رسائل خاصة أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. وكان مقر حجز المواعيد في "مركز ويستفيلد فاكسينييشن" شرقي لندن، الذي يديره صندوق مؤسسة خدمة الصحة الوطنية في شرق لندن. وقال متحدث باسم الصندوق: "ستتم مطالبة الأشخاص الذين يحضرون للمواعيد في "مركز ويستفيلد فاكسينييشن" بإثبات أنه قد تمت دعوتهم شخصيا لتلقي التطعيم، وأنهم ينتمون إلى إحدى هذه المجموعات ذات الأولوية". جدير بالذكر أن بريطانيا قامت بتلقيح أكثر من 4.6 مليون شخص ضد المرض حتى الآن بموجب قائمة أولويات صارمة تبدأ بالمسنين والضعفاء والعاملين في الخطوط الأمامية.

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