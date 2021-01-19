بريطانيا تسجل ارتفاع حاد بوفيات كورونا في دور رعاية المسنين
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بريطانيا تسجل ارتفاع حاد بوفيات كورونا في دور رعاية المسنين

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العرب اليوم - بريطانيا تسجل ارتفاع حاد بوفيات كورونا في دور رعاية المسنين

فيروس كورونا
لندن _ العرب اليوم

سجلت الوفيات الناتجة عن الإصابة بفيروس كورونا في دور الرعاية البريطانية أعلى مستوى منذ منتصف مايو، وفقا لأحدث الأرقام الرسمية التي كشفت عن زيادة بنسبة 46٪ الأسبوع الماضي. وتم الإبلاغ عن حوالي 1260 حالة وفاة في دور الرعاية حتى يوم الجمعة الماضي وهي قفزة حادة من 824 و661 في الأسبوعين الماضيين، بعد أن انخفض هذا العدد إلى أقل من 100 في أوائل أكتوبر الماضي وأظهرت أرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية أن أكثر من 25000 شخص توفوا جراء إصابتهم بكورونا في دور الرعاية في جميع أنحاء المملكة المتحدة منذ بداية الوباء.

 

صحة عاجل
arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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بريطانيا تسجل ارتفاع حاد بوفيات كورونا في دور رعاية المسنين بريطانيا تسجل ارتفاع حاد بوفيات كورونا في دور رعاية المسنين



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