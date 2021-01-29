البيت الأبيض يعارض استخدام اسم بايدن في إعلانات تجارية

أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي أن الإدارة الأمريكية تعارض استخدام اسم الرئيس جو بايدن في الإعلانات التجارية.وقالت بساكي خلال مؤتمر صحفي لها، إن اسم الرئيس "لا يجب أن يستخدم في أي أعمال تجارية".

وجاء ذلك على خلفية صدور إعلان تجاري لشركة محامين تابعة لفرانك بايدن شقيق الرئيس الأمريكي، وذلك بالتزامن مع تنصيب جو بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة.وامتنعت بساكي عن التعليق على التقارير الإعلامية حول أن جو بايدن تحدث مع أخيه بعد صدور الإعلان وطلب منه عدم القيام بخطوات من هذا القبيل.

وفي وقت سابق كانت وزارة العدل الأمريكية قد فتحت تحقيقا مع هانتر بايدن نجل الرئيس الأمريكي الجديد للاشتباه بتهربه من الضرائب.وتعهد جو بايدن أثناء حملته الانتخابية بعدم التدخل في تحقيقات وزارة العدل، بما فيها التحقيقات مع أفراد عائلته.

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