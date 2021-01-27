محامي ترامب يخسر دخله من يوتيوب

أوقف موقع "يوتيوب"، مشاركة رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البرنامج الذي يسمح بتحقيق دخل لجولياني من خلال مقاطع الفيديو.وأعلن الموقع أنه أوقف مشاركة جولياني في البرنامج، بسبب خرق الأخير مرارا، قواعد المنصة بشأن "التضليل الإعلامي"، حول الانتخابات الأمريكية.

كما أوضح موقع "يوتيوب" أن "القنوات التي تمت إزالتها من البرنامج الذي يسمح بتحقيق الدخل، يمكنها استئناف نشاطها، في حال إعادة إرسال طلب جديد في غضون 30 يوما، شرط أن تكون قد حلت المشكلات المعنية"، أي الابتعاد عن "التضليل الأعلامي"، حسب مفهوم الموقع.

وتم تعليق قناة رودي جولياني مؤقتا من برنامج "شركاء"، وفقا لما أفادت منصة تشارك مقاطع الفيديو التابعة لمجموعة "غوغل" به، لوكالة "فرانس برس"، وبذلك لم يعد بإمكان المحامي الوصول إلى ميزات معينة، ولم يعد يتلقى دخلا من مبيعات الإعلانات التي تبث قبل بدء تشغيل الفيديو.

ولفتت الوكالة الفرنسية، إلى أن "جولياني كان قد غذى نظريات المؤامرة التي يدعمها العديد من المقربين من دونالد ترامب، والتي تشير إلى أنه تم تزوير الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن"، حيث قال جولياني عبر برنامجه في "يوتيوب"، إن "الآلات الانتخابية التابعة لشركة دومينيون فوتينغ سيستمز كوربوريشن، ساهمت في سرقة الانتخابات من الرئيس الجمهوري السابق"، في حين اشتكت الشركة على جولياني، يوم الاثنين الماضي، بتهمة "التشهير"، وطالبت بتعويض مقداره 1.3 مليار دولار للإضرار بسمعتها وتعريض موظفيها للخطر.

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