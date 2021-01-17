جولياني يعد الحجج للدفاع عن ترامب في إطار إجراءات العزل

قال رودولف جولياني المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يعد الحجج والأدلة للدفاع عن موكله، في إطار إجراءات العزل المتخذة ضد الرئيس الحالي.وأضاف المحامي، في مقابلة على قناة ABC نشرت أمس، أنه "يبذل الجهود في هذا المجال حاليا".ويعتقد جولياني، أن خصوم ترامب السياسيين، سيحاولون إثبات أن تصريحاته حول التزوير الهائل الذي يؤكد أنه حدث في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، يجب أن تعتبر بمثابة "دعوة للقيام بالعنف".ويرى المحامي، أنه إذا تم إثبات أن التزوير الانتخابي جرى فعلا ولو بشكل جزئي على الأقل، فسيحرم ذلك الديمقراطيين من حجة رئيسية في اتهاماتهم.ولم يستبعد جولياني، أن يدلي ترامب بإفادته خلال النظر في إجراءات العزل. وقال: "مثل هذا القرار يتخذ دائما في اللحظة الاخيرة".

قد يهمك ايضا:

ترامب يبلغ الكونجرس بعدم خفض المساعدات العسكرية لمصر

ولاية فلوريدا الأميركية تعلن التأهب في وحدات الحرس الوطني