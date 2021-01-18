اكتشاف أول إصابة فى التشيك بطفرة كورونا الجديدة

أعلن المعهد الوطني للصحة العامة في التشيك، عن اكتشاف أول إصابة فى البلاد بطفرة كورونا الجديدة التى ظهرت لأول مرة في بريطانيا. ووفقا لموقع روسيا اليوم سجلت التشيك حسب موقع "وورلد ميتر" حوالي 892 ألف إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 14 ألف وفاة. واضطرت الحكومة البريطانية أواخر العام الماضي إلى إعادة فرض إجراءات الإغلاق الشامل على خلفية تفشي الطفرة الجديدة من كورونا على نطاق واسع.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :