خامنئي يستقبل عائلة العالم الإيراني المغتال فخري زادة

استقبل المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، اليوم الاثنين عائلة العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة، الذي تم اغتياله في نوفمبر 2020.وذكر مكتب خامنئي أنه أشاد خلال اللقاء مع أفراد عائلة فخري زادة، بينهم زوجته وأطفاله، "بإنجازاته في المجال العلمي التقني والعمل الدؤوب الذي قام به هذا العالم الرائع"، قائلا إن "مكانته لا يمكن مقارنتها مع أي المناصب الدنيوية".

وقتل فخري زادة، رئيس مركز الأبحاث والتكنولوجيا لدى وزارة الدفاع الإيرانية، والذي كان يعتبر من ابرز مطوري البرنامج الإيراني النووي، يوم 27 نوفمبر 2020 في عملية اغتيال وصفتها طهران بـ"الإرهابية".

وأفادت وزارة الدفاع الإيرانية بأن "عناصر إرهابية مسلحة هاجمت سيارة تقل فخري زادة"، الذي أصيب بجروح خطيرة "أثناء الاشتباك بين فريقه الأمني والمهاجمين، ونقل إلى المستشفى حيث فارق الحياة رغم جهود الأطباء لإنقاذه.

واتهمت القيادة الإيرانية إسرائيل، التي سبق أن تعهدت مرارا باتخاذ كل الإجراءات الممكنة لمنع إيران "من الحصول على سلاح نووي"، بالوقوف وراء هذه العملية، مشددة على ضرورة مرتبكي اغتيال فخري زادة.

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