المرشد الإيراني يعلن قرار البرلمان بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 قرار صحيح وسياستنا هي الالتزام مقابل الالتزام
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المرشد الإيراني يعلن قرار البرلمان بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قرار صحيح وسياستنا هي الالتزام مقابل الالتزام

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العرب اليوم - المرشد الإيراني يعلن قرار البرلمان بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قرار صحيح وسياستنا هي الالتزام مقابل الالتزام

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
طهران _ العرب اليوم

المرشد الإيراني يعلن قرار البرلمان بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قرار صحيح وسياستنا هي الالتزام مقابل الالتزام

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arabstoday
المصدر :

Wakalat | وكالات

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المرشد الإيراني يعلن قرار البرلمان بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 قرار صحيح وسياستنا هي الالتزام مقابل الالتزام المرشد الإيراني يعلن قرار البرلمان بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20 قرار صحيح وسياستنا هي الالتزام مقابل الالتزام



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