تغريم 72 شخصا فى بريطانيا لاختراقهم قواعد التباعد الاجتماعى

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن اليوم الأحد تغريم 72 شخصا اخترقوا القوانين المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك جراء تجمعهم في حفل على مركب بمنطقة "إيلينج". أن الشرطة وصلت إلى موقع المركب الراسي بعد تلقيها إخطارا بتجمع أكثر من 15 شخصا في مكان مغلق مساء أمس /السبت/، وتم إخطارهم بتوقيع غرامة مالية قدرها 800 جنيه أسترليني لكلا منهم، كما تم التعرف على منظم الحفل وإبلاغه بغرامة قدرها 10 آلاف جنية استرليني.



وقال توماس بوين، كبير مفتشي المباحث بشرطة العاصمة "هذا اختراقا صارخا لقوانين مكافحة فيروس كورونا المفعلة لحماية الأرواح وحماية هيئة الخدمات الصحية البريطانية من التعرض للضغط الهائل". وأضاف "كافة الأشخاص الذين حضروا هذا الحفل، الذي بدا أنه كان معلنا عنه على وسائل التواصل الاجتماعي، سيقومون بدفع غرامة مالية"، مشيرا إلى أن شرطة العاصمة ستواصل تفرقة المشاركين في مثل هذه التجمعات التي تساعد في انتشار الإصابة بفيروس كورونا الذي حصد أرواح أكثر من 100 ألف شخص في البلاد.