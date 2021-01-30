واشنطن تدعو القيادات الصومالية إلى حل الخلافات الانتخابية في أسرع وقت

دعت السفارة الأمريكية لدى الصومال، أمس الجمعة، القيادات الصومالية، إلى حل خلافاتها الانتخابية في أسرع وقت ممكن.وقالت سفارة واشنطن لدى مقديشو في "تويتر": "ندعو الرئيس الصومالي، محمد عبد الله فرماجو، ورؤساء ولايات بونتلاند، سعيد عبد الله دني، وغلمدغ، أحمد عبدي كاريه قورقو، وجنوب الغرب، عبد العزيز حسن محمد لفتاغرين، وهرشبيلي، علي عبد الله حسين غودلاوي، وجوبالاند، أحمد محمد إسلام مدوبي، إلى حل خلافاتهم الانتخابية في أسرع وقت ممكن".كما أشارت أن الانتخابات يجب أن تتم بـ"سلام"، محذرة من "إجراء انتخابات جزئية (أحادية الجانب)في البلاد، أو "انتخابات موازية".

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