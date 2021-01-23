الجيش الأوغندي يقضي على 189 مقاتلاً من حركة الشباب الإرهابية في الصومال

أفاد الجيش الأوغندي أن جنودًا من قواته يعملون ضمن إطار قوة لحفظ السلام في الصومال، قضوا على 189 من مقاتلي خلال هجوم على أحد معسكراتهم. وأوضح الجيش في بيان له، أن الجنود داهموا مخابئ لحركة الشباب في ثلاث قرى على بعد أكثر من 100 كلم جنوب غربي العاصمة الصومالية مقديشو، مشيرًا إلى أنه تم خلال العملية تدمير عدد من المعدات العسكرية ومواد تُستخدم في الهجمات الإرهابية. يذكر أن قوات أوغندية تشارك في مهمة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، بهدف دعم الحكومة المركزية وإيقاف مساعي حركة الشباب الإرهابية للسيطرة على البلاد.