السويد تسجل 4183 إصابة جديدة بكورونا و178 وفاة

كشفت إحصاءات هيئة الصحة في السويد تسجيل 4183 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء. وسجلت السويد، التي تحاشت فرض إغلاق عام طوال فترة الجائحة، 178 وفاة جديدة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفيات إلى 11425. ومعدل الوفيات بكورونا في السويد أعلى بعدة مرات من مثيله في بلدان شمال أوروبا، ولكنه أقل من عدة بلدان أوروبية اختارت فرض تدابير العزل العام.



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