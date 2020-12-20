السويد تحظر الرحلات الجوية إلى بريطانيا مع كورونا المتحور
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السويد تحظر الرحلات الجوية إلى بريطانيا مع كورونا المتحور

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فيروس كورونا
أبوجا _ العرب اليوم

السويد تحظر الرحلات الجوية إلى بريطانيا مع كورونا المتحور

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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السويد تحظر الرحلات الجوية إلى بريطانيا مع كورونا المتحور السويد تحظر الرحلات الجوية إلى بريطانيا مع كورونا المتحور



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منذ ولادة إبنتها في أيلول الماضي، غابت إطلالات جيجي حديد العلنية وإنحصرت ببعض الصور على "إنستغرام"، إلى يوم أمس حيث تُوّجت إطلالات جيجي حديد برفقة إبنها بظهورهما للمرة الأولى في نيويورك وإلى جانبهما أختها بيلا حديد وزين مالك.تابعوا معنا تفاصيل احدث اطلالات جيجي حديد في اول ظهور لها في نيويورك إلى جانب أختها بيلا وابنتها:أولى إطلالات جيجي حديد برفقة إبنتها تميّزت بالعصرية، فقد تألقت عارضة الأزياء بمعطف ترانش أوفر سايز باللون الأسود خلال تجوّلها في الشارع. وما يميّز إطلالات جيجي حديد في الشتاء هو إعتمادها أسلوب تنسيق طبقات متعددة من القطع multiple layers، إذ نسّقت الكنزة السوداء بالياقة العالية إرتدت فوقها جاكيت دنيم تميّزت بياقتها البيضاء المزينة بالتطريزات عند الياقة. إعتمدت جيجي حديد تنسيق طبقات متعددة بدءا بالكنزة وفوق...المزيد

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